Pensionistin muss in Axams nun Wohlfühloase räumen

Vor einem Jahr wurde am Bezirksgericht in Innsbruck eine Räumungsklage noch abgewiesen, da die Gemeinde den Bestandszins weiterhin angenommen hat. Nun muss Cernusca allerdings das „Feld“ räumen. „Gespräche oder Vergleichsversuche wurden von der Gemeinde kategorisch abgelehnt“, sagte Lackner. Für ihn ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Gemeinde eine Mindestrentnerin dermaßen verfolgt und ihr die einzige ebene Grünfläche in ihrem ansonsten in extremer Hanglage befindlichen Einfamilienhaus nehmen will. „Es gibt keinerlei Begründung oder andere Nutzung dieses Grundstückstreifens und handelt es sich hier um nicht nachvollziehbare, willkürliche und schikanöse Maßnahmen.“