ORF gibt meistgesehenen Olympia-Bewerb bekannt

Mehr Interesse als an Winterspielen in Pyeongchang

Das Interesse an den Olympischen Winterspielen in Peking war im Fernsehen etwas höher als an jenen vor vier Jahren in Pyeongchang. Damals erreichte der ORF 5,3 Mio. Personen bzw. 71 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung zumindest kurz (weitester Seherkreis). Der damals meistgesehene Bewerb - Skeleton der Damen - war mit durchschnittlich 736.000 Zuseherinnen und Zusehern in etwa auf dem Niveau von heuer, performte beim Marktanteil (51 Prozent) aber schwächer. Damals fanden viele der Bewerbe für die österreichische Bevölkerung zu ähnlich ungünstigen Zeiten statt. Die Zeitverschiebung betrug 2018 acht Stunden. Heuer waren es sieben Stunden.