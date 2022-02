LIVE ab 3.15 Uhr: Riesentorlauf der Herren

Mit einem zweiten und zwei dritten Rennen in diesem Winter wäre Feller freilich ein guter Tipp für das Podest gewesen, bisher kommt er mit den Verhältnissen aber noch nicht zurecht. „Du bekommst sehr viel Gegendruck vom Schnee, dem ich nicht immer standhalten kann. Ich hatte noch kein DNF in diesem Winter, heute bin ich in sieben Trainingsläufen fünfmal raus.“ Er gehöre nicht zu den Favoriten, sei aber in der Vergangenheit auch schon von sich selbst positiv überrascht worden. „Ich werde alles reinschmeißen, was ich habe. Das Rennen ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.“