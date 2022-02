Graz: Verdächtiger gestand Mord an 41-Jähriger

Bereits am Dienstagabend hat die Polizei einen Verdächtigen aus dem Grazer Bahnhofs-Milieu festgenommen. Bei seiner Einvernahme am Mittwoch gestand der 23-jährige Rumäne im Laufe des Nachmittags die Bluttat. Er sei in der Nacht auf Montag in der Einzimmerwohnung der 41-Jährigen gewesen. Wie er sich zum Ablauf der Tat und über das Motiv äußerte, wollte die Polizei noch nicht bekannt geben.