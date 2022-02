Polizei warnt vor neuen Betrugsmaschen auf eBay

Verkauf mit Bezahlung per Geldbotendienst

Dies gilt auch für die zweite Masche, bei der die mutmaßlichen Käufer vorgeben, zur Begleichung der Rechnung einen Kurierdienst (FedEx, UPS usw.) mit dem Geldbetrag an die Adresse des Verkäufers zu schicken. Dieser könne das Geld dann prüfen und dem Kurierdienst die Ware im Anschluss mitgeben. Die Täter würden sich daraufhin mittels gefälschter Mail als der jeweilige Kurierdienst ausgeben und vorab für diese „Sonderleistung“ eine Gebühr vom Verkäufer verlangen, etwa in Form von Guthaben-Codes.