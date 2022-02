„Angemessene Strafe“ für Taiwan-Eisschnellläuferin

Taiwans Ministerpräsident Su Tseng-chang hat eine Bestrafung der taiwanesischen Eisschnellläuferin Huang Yu-ting gefordert, die beim Training einen Anzug des chinesischen Nationalteams getragen und ein Video davon in sozialen Medien gepostet hatte. Der Premier bat die Sportverwaltung in Taipeh, den „unangebrachten Vorgang“ zu untersuchen, damit die 33-Jährige „eine angemessene Strafe bekommt“, wie taiwanesische Medien am Sonntag den Regierungssprecher zitierten.