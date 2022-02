Hyundai Staria: Kann mehr als nur auffällig sein

Meine persönliche erste Enttäuschung ist die Farbe, aber das ist natürlich kein Konstruktionsfehler. Die Koreaner sollten meiner bescheidenen Meinung nach allerdings die Extreme zusammenführen und für den Staria ausschließlich die Farbpalette des legendären Ford Model T (nein nicht Transit, und das war auch kein Tesla, sondern das erste fließbandgefertigte Auto der Welt, ab 1908) anbieten: „Sie können ihn in jeder Farbe haben, sofern sie schwarz ist“, hat Henry Ford dereinst gesagt. Und Schwarz ist beim Staria leider die einige Farbe, in der das Design „funktioniert“. In Schwarz ist er ein Gesamtkunstwerk. Mit dem riesigen schwarzen Kühlergrill, den riesigen schwarzen Fensterflächen. Wenn alles schwarz ist und man nicht gleich auf den ersten Blick erkennt, was was ist, dann ist das ein cooles Ding. So käme auch die LED-Leiste quer über die Front besonders gut zur Geltung. Ansonsten … na ja, ein bisserl sehr gewollt.