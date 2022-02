Sideletter, Chats und Co.: NEOS fordern Neuwahlen

So war auch die Chatnachricht der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Thema. SPÖ-Mandatar Kai Jan Krainer sieht in der „Rote bleiben Gsindl“-Nachricht eine „kollektive Beleidigung“ und ein „Herabschauen“ der Türkisen. Dass es bei allen Parteien solche Nachrichten gäbe, kann er nicht bestätigen: „Solche Chats gibt es unter den Roten nicht!“, so Krainer.