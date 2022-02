Niederösterreicher fiel auf Krypto-Betrüger herein

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich verwies am Freitag darauf, dass im Februar ein Betrugsfall nach dem selben Muster im Waldviertel registriert worden war. Anzeigen wegen Cyber Trading Fraud würden sich darüber hinaus nicht nur in Niederösterreich, sondern auch in anderen Bundesländern häufen. Ausdrücklich gewarnt wurde vor den Plattformen nvestpro.world, finfix.world, aceinvesting.io, tradingtech.io, cointrade.cc. Die Polizei rät, bei Online-Brokern einen Blick ins Impressum zu werfen und bei exotischen Firmensitzen wie „St. Vincent and the Granadines“, „Commonwealth of Dominica“ oder „Marshall Islands“ Vorsicht walten zu lassen.