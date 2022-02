Bitcoin-Betrug: „Das ganze Geld war weg“

Der Reinleger-Trick der Bitcoin-Betrüger ging so: Mit einem in der Schweiz gegründeten „Da Vinci Investment Club“ wurden Investoren hohe Renditen von 2,5 Prozent pro Woche bei vorgegaukelt. Das Kapital könne nach drei Monaten entnommen werden, investiert werde in 500 Bitcoins, dann sei Schluss. Das waren damals umgerechnet sage und schreibe rund 2,7 Millionen Euro!