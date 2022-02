Wimmer mit Goldassist bei Bielefeld-Triumph

Michael Gregoritsch hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga sein sechstes Saisontor für den FC Augsburg erzielt, seine Mannschaft ging daheim gegen den SC Freiburg dennoch mit 1:2 als Verlierer vom Platz. Die Freiburger, bei denen ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart durchspielte, sind nun Tabellen-Fünfter. Auf Rang vier kletterte die TSG Hoffenheim, die in Wolfsburg 2:1 gewann.