US-Firma zeigt Abfangdrohne mit Mikrowellenkanone

Spätestens seit Aktivisten Ende 2018 mit Drohnen tagelang den Flugverkehr am Londoner Airport Gatwick lahmlegten, sind Systeme zur Drohnenabwehr begehrt bei Regierungen und in der Luftfahrt. Ein US-Unternehmen hat nun ein System enthüllt, bei dem eine Mikrowellenkanone an einer Drohne zum Abschuss anderer Drohnen genutzt wird.