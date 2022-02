Feldhofer zürnt: „Schiedsrichter war überfordert!“

Ferdinand Feldhofer (Rapid-Trainer): „Ein toller Europacup-Abend, gutes Tempo, viel Hektik, viele Torraum-Szenen. Unser Sieg war aufgrund der ersten Hälfte verdient. Wir haben in Unterzahl gut dagegengehalten. Unterm Strich habe ich ein gutes Gefühl für das Rückspiel. Wir hätten das 3:0 oder 4:0 machen müssen oder können. Der Schiedsrichter war für beide Mannschaften überfordert. Vor dem Tor von Druijf war ein kurzer Schockmoment, da ist es in unserem Strafraum rundgegangen. Druijf macht es Tag für Tag besser, er ist ein Mentalitätsspieler und gibt uns andere Möglichkeiten. Demirs Leistung war absolut okay, er hat alles reingehaut, was er zur Verfügung gehabt hat. Ich habe keine Wunderdinge von ihm erwartet.“