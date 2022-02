Ab 18.45 Uhr LIVE: Rapid gegen Vitesse Arnheim

Rapid und Vitesse Arnheim gehen mit ähnlichen Vorzeichen ins Sechzehntelfinal-Hinspiel der Fußball-Europa-Conference-League am Donnerstag (18.45 Uhr/live bei sportkrone.at) in Wien. Die Hütteldorfer legten mit dem bitteren Out im ÖFB-Cup und einem Liga-1:2 gegen Salzburg 2022 einen Fehlstart hin, die Niederländer rund um ÖFB-Stürmer Adrian Grbic haben gar die jüngsten vier Pflichtspiele - mit einem Torverhältnis von 1:16 - verloren. Einen Favoriten gibt es nicht wirklich. Mit den sportkrone.at-LIVETICKER sind Sie HIER hautnah mit dabei!