Nach Frust: Korruptionsjägerin ist wieder da

41-Jährige wieder der WKSta „dienstzugeteilt“

Personell mag sich nach diversen Chat-Affären einiges an der Justizspitze getan haben, die geforderten großen Reformen des Gesetzgebers blieben allerdings weitgehend aus. Für Jilek scheinen sich die Arbeitsbedingungen in der WKStA trotzdem ausreichend gebessert zu haben: Die 41-Jährige ist nämlich - im Vergleich zum öffentlichkeitswirksamen Abgang wenig beachtet - in die Korruptionsstaatsanwaltschaft zurückgekehrt. Ja, sie sei nun wieder der WKSta „dienstzugeteilt“, bestätigte die Wiener Oberstaatsanwaltschaft.