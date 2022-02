Eine Bewegung, um das Miteinander zu fördern

Name ist in 28 Staaten patentrechtlich geschützt

Diese prägenden Erfahrungen veranlassten ihn zu einer weiteren Erfindung: der Bewegung FAIR-TOO (in 28 Staaten patentrechtlich geschützt). „Das gemeinsame Miteinander muss wieder mehr gestärkt werden – vor allem seit Corona. Das gelingt mit den FAIR-TOO-Werten: Fairness, Aufrichtigkeit, Identifikation, Respekt, Toleranz, Ohne Drogen, Ohne Gewalt. In jeglicher Art des Zusammenkommens – in der Familie oder Schule, im Beruf oder in der Freizeit – ist es wichtig, nach diesen Spielregeln zu handeln. Das gilt für alle“, bringt der 59-Jährige seine Philosophie näher.