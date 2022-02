Fernanda Brandao: Vorbereitung auf Geburt im Auto

„Habe auch Auto-Notfalltasche schon gepackt“

Daher sei es noch wichtiger als sonst, sich mit der bevorstehenden Entbindung ihres Kindes auseinanderzusetzen, so die 38-Jährige weiter. Es gebe deshalb in Lappland auch „Geburtsvorbereitungskurse, wie man sein Kind im Auto zur Welt bringt, falls es nicht so lange warten kann, bis es im Krankenhaus ist“, verriet Brandao - und fügte mit einem Lachen hinzu: „Endgültig kann ich nicht sagen, wie es ablaufen wird. Ich habe alle möglichen Taschen schon gepackt - auch die Auto-Notfalltasche, falls es dazukommt, dass wir das alleine zu dritt machen.“