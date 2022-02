Mit Samuraischwert und Pistole im Supermarkt

Auf Einkaufstour mit einem 1,2 Meter langen Samuraischwert und einer geladenen Gaspistole: Derartig ausgestattet betrat ein 45-Jähriger ein Lebensmittelgeschäft in der Karlauerstraße in Graz und löst so „leichtes“ Unbehagen bei Mitarbeitern und anderen Kunden aus. Bei der Überprüfung durch die angeforderte Polizeistreife stellten die Beamten fest, dass gegen den Grazer ein aufrechtes Waffenverbot besteht.