Neues Verfahren könnte Autobau revolutionieren

Tesla baut mit „Giga-Pressen“

Mega-Casting funktioniert genauso. Nur in sehr viel größerem Maßstab. Statt eines handtellergroßen Bauteils verlässt gleich ein halbes Pkw-Chassis die gigantische Presse. Über 400 Tonnen schwer, 20 Meter lang, sechs Meter hoch und ebenso breit sind die Maschinen, die künftig in immer mehr Automobilwerken Einzug halten und dort ganze Armeen von Robotern ersetzen dürften. Als Pionier der Technik gilt Tesla; die Amerikaner haben erste Pressen bereits im Einsatz, sollen weitere bestellt haben, auch für die neue Fabrik in Brandenburg. Giga-Casting heißt die Technik bei ihnen - nicht wegen der eigenen „Giga“-Nomenklatur, die sich in Gigafactory und Co. wiederfindet, sondern weil der italienische Hersteller IDRA seine Maschinen selbst so nennt. Wegen ihrer puren Größe.