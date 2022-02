FPÖ: Öffnungen sind Ablenkung von U-Ausschuss

Der „Freedom Day“ steht vor der Türe und ist auch in der heutigen Sendung mit Katia Wagner ein großes Thema. Der FPÖ-Politiker Maximilian Krauss sieht in den Öffnungen aber nicht nur einen Grund zur Freude: Er stellt in den Raum, dass die Regierung mit diesem Schritt vom bevorstehenden U-Ausschuss ablenken will. Aber nicht nur das, er ist sich auch sicher, dass Neuwahlen anstehen.