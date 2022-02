18-Jähriger Grazer setzte Küche in Brand

Zu einem Küchenbrand kam es Dienstagnachmittag in der Wohnung eines 18-Jährigen in der-Theodor-Körner-Straße in Graz. Der junge Mann wollte sich Pommes machen und erhitzte dazu Öl in einer Pfanne, verließ dann aber kurz die Küche. Als er zurückkam hatte das Öl Feuer gefangen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung.