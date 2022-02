Eine Kerze löste Feuerwehreinsatz aus

Gegen 19 Uhr zündete eine 18-Jährige eine Kerze an und stellte diese am Nachtkästchen neben ihrem Bett ab. Danach habe sie sich laut ihren Angaben für wenige Minuten aus dem Zimmer begeben. Als sie zurückkehrte bemerkte sie, dass ihr Bett in Brand stand. Die junge Frau verständigte ihren im gleichen Haus wohnenden Vater, der sofort mit einem Feuerlöscher die Brandbekämpfung begann.