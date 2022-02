„Roblox“: Online-Game für Kinder hat Sex-Problem

Kreatives Game für sehr junge Zielgruppe

„Roblox“ richtet sich vornehmlich an Kinder, wird am Smartphone, dem PC oder der Xbox One gespielt und existiert schon seit 2006. Spielerisch erinnert es ein wenig an den Megahit „Minecraft“ und soll die Kreativität fördern, indem Kinder ihre eigenen Minispiele basteln.