Impfbefreiung muss nun online beantragt werden

In der Steiermark werden die Anträge über die Website von„Steiermark impft“ abgewickelt: In wenigen Schritten müssen Personendaten angegeben und Befunde hochgeladen werden. „Sendet man das Formular ab, wird zuerst kontrolliert, ob die richtigen Unterlagen vorhanden sind. Wenn dies der Fall ist, prüft der Epidemiearzt die Befunde und genehmigt oder lehnt anschließend den Antrag ab“, erklärt der Corona-Koordinator Helmut Theobald Müller. Bei Genehmigung erhalte man ein Zertifikat per Email, welches man momentan noch ausdrucken und bei sich tragen muss: „Eine Eintragung ins ELGA wird technisch erst im April möglich sein.“