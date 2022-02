Der Salzburger Krapfentest kennt keine Verlierer

Mit dem Postbus aus dem Pinzgau in die Redaktion

Dem Besten auf der Spur wurden für zwei Verkostungstage aus jedem Salzburger Bezirk ausgewählte Faschingsbackwaren noch am selben Tag frisch verkostet. Stadt-Krapfen wurden auf dem Weg ins Büro eingepackt, für die Krapfen aus dem Innergebirg bedurfte es herausfordernder Logistik: Testkrapfen aus dem Pinzgau und aus dem Lungau kamen öffentlich mit dem Postbus zur Redaktion in der Landeshauptstadt.