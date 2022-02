Betrunkener Einbrecher (41) in Tankstelle ertappt

Ein betrunkener Einbrecher trieb in der Nacht auf Montag in Reutte in Tirol sein Unwesen. Der 41-jährige Verdächtige verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle und löste dabei den Alarm aus. Als die Polizei eintraf, konnte der Mann noch im Verkaufsraum festgenommen werden. In der Nähe des Tatortes wurde zudem eine Schreckschusspistole sichergestellt.