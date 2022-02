Langener Gemeindechef droht sein Amt niederzulegen

Dem Vernehmen nach soll sich Altlandesrat Erich Schwärzler - ein enger Freund Kirchmanns und im Wauld immer noch bestens vernetzt - des Problems angenommen haben. Schwärzler wollte dies gegenüber der „Krone“ nicht kommentieren. Die kolportierte Lösung allerdings lautet wie folgt: In den nächsten Tagen werden die Gemeindepolitiker zusammentreffen und in einer geheimer Abstimmung kundtun, ob einer von ihnen Interesse am Bürgermeistersessel hat. Ist das nicht der Fall, könnte Kirchmann das Amt weiterführen.