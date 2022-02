Semesterferien mit 100.000 Ski-Gästen

Bei bester Schneelage – und großteils auch ebensolchem Wetter – waren seit 5. Februar mehr als 100.000 Gäste in Niederösterreichs Skigebieten unterwegs. Spitzentag war der letzte Samstag mit 11.745 Besuchern in den sechs größten Anlagen, von denen fünf über die Ecoplus Alpin vom Land betrieben werden. Und auch wenn die Ferien in Niederösterreich und Wien jetzt wieder vorbei sind, fangen sie in den anderen Bundesländern erst an. „Die Bilanz stimmt uns jedenfalls optimistisch für die kommenden Wochen“, meint Danninger erfreut.