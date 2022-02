Finnland und Schweden ziehen ins Viertelfinale ein

Lange hatte es am Sonntag wegen einiger Undiszipliniertheiten nach einer Niederlage für die Finnen ausgesehen. Ex-NHL-Profi Markus Granlund hatte nach einem Check gegen Kopf und Nacken seines Gegenspielers gar eine Matchstrafe erhalten. Schweden nutzte diese Phase im zweiten Drittel mit drei Überzahl-Toren konsequent aus, ließ die Finnen im Schlussabschnitt aber wieder herankommen. Da kassierte das Drei-Kronen-Team zwei Gegentore in Unterzahl und Harri Pesonen gelang in der Verlängerung der entscheidende Treffer.