Valentinstag: Ein Feiertag für die Partnerschaft

„Der Valentinstag ist das, was man aus ihm macht“

So kann das Geschenke kaufen am Valentinstag durchaus aus einem positiven Blickwinkel betrachtet werden: Wenn beide daran eine Freude haben, warum nicht? Schlussendlich ist dieser Tag für Paartherapeutin Ulrike Paul eines: „Das, was man selber daraus macht, und mit welcher Bedeutung man ihn versieht.“