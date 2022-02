Warum Politiker für die Kreislaufwirtschaft laufen

Landeschef Thomas Stelzer (ÖVP) läuft mit der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler im Kreis? Was ist denn da los? Es geht tatsächlich um eine Art Wettlauf: Gewesslers Klimaschutzministerium arbeitet gerade an einer Strategie für die Kreislaufwirtschaft, die im März präsentiert werden soll. Und LH Stelzer streut das Thema in letzter Zeit verstärkt in seine Reden ein. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft zielt, kurz gesagt, darauf ab, Produkte, Bauteile und Materialien möglichst lange im Nutzungskreislauf zu halten - durch direkte Wiederverwertung und Recycling.