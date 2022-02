Gao Tingyu schreibt mit Goldmedaille Geschichte

Gao Tingyu hat als erster Eisschnellläufer für China eine Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Vier Jahre nach Platz drei in Pyeongchang siegte der 24-Jährige am Samstag in Peking über 500 m mit dem olympischen Rekord von 34,32 Sekunden und wurde dafür von seinen Landsleuten auf der Tribüne gefeiert. Zweiter wurde Cha Min-Kyu aus Südkorea in 34,37, Bronze gewann der Japaner Wataru Morishige (34,49).