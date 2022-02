Fünf Ausfälle: Schnee bereitet Feller große Sorgen

„Zu den Favoriten gehöre ich nicht“, bringt es Feller bei einer Pressekonferenz am Freitag auf den Punkt. Bei den Übungseinheiten hatte der 29-Jährige große Probleme, konnte mehrere Male seinen Lauf nicht beenden. „Es ist schwierig“, so Feller, der dennoch betont: „Aufgeben tun wir aber nur einen Brief. Ich werde alles reinschmeißen, was ich hab. Ich bin stolz, dass ich mein Land vertreten darf.“