Wege für Mädchen in technische Lehrberufe!

Am vierten Messe-Tag – dem Frauen Power Day – wurden Wege für Mädchen vor allem in technische Berufe gezeigt. Noch sind es die großen Drei - Einzelhandel, Bürokauffrau, Friseur - die Mädchen ins Berufsleben locken, aber das 2006 gestartete AMS Programm FiT (Frauen in Handwerk und Technik) greift.