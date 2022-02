Massenmörder Breivik kommt in anderes Gefängnis

Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik wird demnächst in ein anderes Gefängnis verlegt. Dieses liegt am See Tyrifjord, in dem auch die Insel Utoya liegt. Dort hatte der heute 42-Jährige vor mehr als zehn Jahren das Leben von Dutzenden Kindern und Jugendlichen ausgelöscht. Für seinen Umzug wird eine eigene Sicherheitsabteilung extra für ihn auf den neuesten Stand gebracht. Grund für den Umzug: Der skrupellose Verbrecher brauchte einen Tapetenwechsel.