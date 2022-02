Einsamkeit in Pflegeheimen: Maßnahmen lockern?

In Pflegeheimen herrscht aufgrund von Covid-19 noch immer der Ausnahmezustand. 4237 der 13.365 in den ersten beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 an einer Covid-Infektion Verstorbenen haben in Alters- und Pflegeheimen gelebt. Damit bleibt dem Personal nichts anderes über, als die Maßnahmen so gut wie möglich einzuhalten - Teilweise auf Kosten der Pflegebedürftigen, die seit fast 2 Jahren durchgehend alleine in ihrem Zimmer verharren. Denken Sie, die Maßnahmen sollten gelockert werden, damit die Einsamkeit ein Ende findet? Wir sind auf Ihre Meinung dazu gespannt!