Del Potro: Tränen-Abschied beim Comeback

Mehr als zweieinhalb Jahre nach seiner letzten Partie im Queen‘s Club in London hat der Argentinier Juan Martin Del Porto beim Turnier in Buenos Aires sein Comeback gegeben. Es war der letzte Auftritt des 33-Jährigen. Nach der 1:6-3:6-Niederlage gegen Landsmann Federico Delbonis wandte sich Del Potro am Dienstag mit Tränen in den Augen an das Publikum.