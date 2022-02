dm-Gründer Götz Werner ist tot

Der Gründer der deutschen Drogeriemarktkette dm, Götz Werner, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 78 Jahren, wie das Unternehmen in Karlsruhe mitteilte. Laut Angaben seiner Familie hatten die Kräfte des Managers in den vergangenen Monaten nachgelassen. Sohn Christoph Werner sagte, sein Vater sei friedlich verstorben.