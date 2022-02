Benjamin Karl: „Der Sauhund hat mir Druck gemacht“

„Ein Scheißstart“

„Zunächst hatte ich einen Scheißstart, das war gar nicht gut“, grinst Karl, „dann waren wir parallel nebeneinander, aber der Sauhund hat mich unter Druck gesetzt, also bin ich gerader geworden und habe den Fehler gemacht. Doch ich hab‘ gesehen, er war gar nicht so weit vorne. Also hab ich mir überlegt, dass ich ihn jetzt ebenso unter Druck setze, dass auch er einen Fehler macht und ich dann ganz locker als Erster ins Ziel fahre - und genau so war es dann auch.“