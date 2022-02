Mikl-Leitner: „Er hat Sportgeschichte geschrieben“

„Benjamin Karl hat österreichische Sportgeschichte geschrieben. Mit Olympia-Gold hat er den letzten Puzzle-Teil in seiner außergewöhnlichen Snowboard-Karriere gesetzt und damit alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Benjamin, ganz Niederösterreich ist heute unglaublich stolz auf dich“, so NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.