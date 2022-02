Wiener Blut gerät bei Bulls in Wallung

Die Vorfreude ist riesig, die Herausforderung aber auch sicher groß.“ Aus Eisbulle Ali Wukovits sprudelte es am Sonntag nach seinem Overtime-Tor gegen die „Ex“ zum 3:2 in Blickrichtung Rückspiel heute in Wien nur so heraus. „Familie, Freunde schauen zu, ich hoffe, die Fans buhen uns nicht zu laut aus“, erklärte der 25-Jährige, der wie Nissner heute erstmals seit dem Abgang wieder Capitals-Eis betreten wird.