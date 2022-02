„Mr. Olympia“: Ski-Welt verneigt sich vor Mayer

Olympia-Debütant Raphael Haaser zeigte sich beeindruckt von der Nervenstärke seines Teamkollegen: „Wahnsinn, man kann ihm nur gratulieren. Hut ab. Es ist ein Wahnsinn, dass er das immer wieder so auf den Punkt bringt. Ich habe es mitgekriegt (am Start, Anm.). Ich wollte es ähnlich machen wie er, aber es ist mir leider nicht so gut gelungen.“