Gold-Geheimnis: Dieses „Paket“ macht Mayer schnell

Enorm wichtig für das Team

ÖSV-Trainer Sepp Brunner schwärmt von seinem Schützling: „Ich hab Matthias übernommen, da war er etwas am Boden nach seiner Verletzung. Für ihn ist wichtig, dass er sich in der Mannschaft wohlfühlt. Er ist eine wichtige Person in unserer Mannschaft. Wenn die Stimmung passt, dann kann er noch mehr geben. Er hilft den Jungen, erklärt ihnen, wie der Weg geht - da ist er enorm wichtig für das Team.“