Mit Silber-Rodler Kindl: Ninjas im Olympia-Fieber

„Ich glaube, ich habe eine ganz gute Figur abgegeben“, grinste Wolfgang Kindl, nachdem er im Vorjahr in der zweiten Staffel von „Ninja Warrior Austria“ beim fünften Hindernis ins Wasser stürzte. Die noch bessere Figur lieferte der zweifache Rodel-Weltmeister aber am Wochenende im Eiskanal von Peking ab, wo er bekanntlich die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen holte. Doch der 1,66 Meter große Kraftprotz aus Natters wollte sich auch in diesem Jahr als moderner „Krieger“ in der actiongeladenen TV-Show beweisen.