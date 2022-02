„Figaro lässt sich scheiden“ feierte Premiere

Zu Figuren der Revolution oder der Gesellschaft, die eine Selbstbestimmung gerade für Emigranten nicht vorgesehen hat, werden die Charaktere. Diese drehen sich auf der Drehbühne wiederholt und zumeist unbewegt in trübem Licht durch die Türen eines, von traditionellem Zierrat befreiten, Wetterhäuschens (Bühnenbild Sophie Lux) im Kreis, geraten ins Rad der Zeit oder in Behördenmühlen. Witz und Tragik verpackt Regisseurin Martina Gredler bildreich, intensiv und vielschichtig in eine grundlegend schummrige Szenerie mit musikalischer Dynamik, die Fremdheit und Flucht durch südländische Töne oder Tango wie auch die Herkunft des Stoffes etwa mit Mozart, durchklingen lässt.