Rapid: „War viel zu wenig, ganz einfach schlecht“

Damit erwies sich Hartberg erneut als Stimmungskiller: Im Juli verpatzte man Rapid mit dem 2:0-Auswärtssieg den Start in die Liga-Saison, nun den Auftakt ins Frühjahr. Was auch an Ferdinand Feldhofer nagte: „Das war ein Selbstfaller, sehr enttäuschend. Uns hat der Mut gefehlt“, erklärte Rapids-Trainer. Zahlreiche Fehler ließen Rapid scheitern: „Das waren einfach zu viele für ein K. o.-Spiel.“Hofmann verletzt outUnd Feldhofer verriet, dass Corona diese Woche bei Rapid Einzug wieder gehalten hat: „Nicht nur bei den Spielern, auch unter uns Trainern. Ich hoffe, es werden nicht noch mehr.“ Ohne Namen zu nennen. Dazu droht womöglich ein weiterer Aderlass: Kapitän Max Hofmann verletzte sich vor der Pause an der Wade, verließ mit schmerzverzerrtem Gesicht den Platz.