Rotterdamer sollen Bezos-Jacht mit Eiern bewerfen

„Aufruf an alle Rotterdamer: Nehmt eine Schachtel mit (faulen) Eiern und werft sie massenhaft auf Jeffs SuperJacht, wenn sie durch De Hef in Rotterdam fährt“, heißt es in der Einladung auf Facebook zu der für den 1. Juni angesetzten Protestaktion. Rotterdam sei aus Trümmern errichtet und man werde es nicht ohne Kampf für das phallische Symbol eines größenwahnsinnigen Milliardärs abreißen. Wie ernst das Ganze zu nehmen ist, bleibt abzuwarten. Immerhin mehr als 1600 Facebook-Nutzer haben bis dato ihre Teilnahme an der Eierwurf-Aktion zugesagt, mehr als 6250 Nutzer zumindest Interesse daran bekundet.