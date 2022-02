Kanye und Kim streiten über Norths TikTok-Konto

Nur wenig später antwortete Kardashian ebenfalls auf Instagram mit einer geschriebenen Botschaft: „Kanyes ständige Angriffe auf mich in Interviews und in den sozialen Medien sind tatsächlich verletzender als jedes TikTok, das North machen könnte.“ Es sei der Wunsch ihrer Tochter, sich in dem sozialen Netzwerk auszuprobieren und mache dieser Freude. Das Konto mit dem Namen „@kimandnorth“ stehe zudem unter Kontrolle von Erwachsenen. „Eine Scheidung ist für unsere Kinder schon schwierig genug, und Kanyes Besessenheit, unsere Situation öffentlich so negativ kontrollieren und manipulieren zu wollen, verursacht nur noch mehr Schmerz für alle“, so der 41-jährige Reality-TV-Star weiter.