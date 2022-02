Erfahrener Freerider stirbt in mächtiger Lawine

Nachdem am Freitagmittag im Grenzgebiet zwischen Tirol und der Schweiz fünf Wintersportler von einer Lawine verschüttet und getötet wurden, gab es am Nachmittag auch in Vorarlberg einen Toten zu beklagen. Ein 43-jähriger, gut ausgerüsteter und versierter Freerider, wurde am Arlberg von einem mächtigen Schneebrett mitgerissen. Obwohl der Mann sogar noch seinen Lawinenairbag auslösen konnte, kam für ihn jede Hilfe zu spät.