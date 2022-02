Pariasek bestätigt Olympia-Aus: „Tut mir leid!“

„Wie für jeden Sportler ist Olympia natürlich auch für mich als Moderator etwas ganz Spezielles“, sagt Rainer Pariasek am Freitagnachmittag zu krone.at Umso mehr schmerzt es den ORF-Star, bestätigten zu müssen, dass er in Peking definitiv nicht am Start sein wird. „Das tut mir natürlich leid“, so Pariasek.